PSI : Yoon Suk-yeol souligne la nécessité de lutter contre l’approvisionnement illicite de matériels nucléaires par Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a affirmé qu’en dépit des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies à son encontre, la Corée du Nord continuait de faire rentrer illégalement l’argent et les matériels nécessaires pour ses programmes nucléaire et balistique et qu’afin d’y faire face, la coopération entre les pays adhérents à l’Initiative de sécurité contre la prolifération (PSI) devrait être étoffée davantage. Yoon Suk-yeol a fait cette remarque dans un message vidéo adressé aux participants de la réunion politique de haut niveau de ce partenariat, qui s’est ouverte aujourd’hui à Jeju.Selon le chef de l’Etat sud-coréen, malgré les efforts de la communauté internationale, la menace des armes de destruction massive (AMD) s’accroît et l’environnement sécuritaire international devient plus grave. Il s’est alors réjoui du fait que la conférence se tient dans un tel contexte. Avant de promettre une étroite collaboration avec les nations de la PSI pour contribuer à la liberté, la paix et la prospérité de l’humanité et pour protéger l’ordre international.Son homologue américain a lui aussi envoyé un message par le biais de sa secrétaire d’Etat adjointe chargée du contrôle des armements et de la sécurité internationale, Bonnie Jenkins. Joe Biden y a souligné que la volonté d’empêcher la prolifération des AMD est plus que jamais nécessaire.La réunion se tient alors que Pyongyang a annoncé le lancement de son premier satellite de reconnaissance militaire entre demain et le 11 juin. Cette intention s’invitait donc dans le discours d’ouverture de l’assise, prononcé par le second vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères. Lee Do-hoon a martelé que le tir du satellite en question violait plusieurs résolutions onusiennes, avant d’appeler le régime de Kim Jong-un à s’abstenir d’un tel acte illicite.