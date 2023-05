Fuite d’informations personnelles du ministre de la Justice : perquisition du domicile d’un journaliste soupçonné d’y être impliqué

Photo : YONHAP News

La police a perquisitionné, aujourd’hui, le domicile d'un journaliste de la chaîne MBC dans le cadre d'une enquête sur la fuite présumée d'informations personnelles du ministre de la Justice Han Dong-hoon. Le téléphone portable de Lim, c’est son nom de famille, a ainsi été confisqué. Les enquêteurs ont également débarqué ce matin au siège de la station de télévision situé dans l’arrondissement de Mapo à Séoul pour saisir des preuves.L'enquête a commencé après qu'un membre du Conseil de l’arrondissement de Gangseo a déposé le mois dernier une plainte accusant une personne d'avoir enfreint la loi sur la protection des informations personnelles et divulgué les données sur le garde des sceaux et sa famille. Les policiers doivent examiner l'implication ou non du journaliste dans cette fuite.Lim a précédemment attiré l'attention en rapportant les propos du président de la République lors de sa visite en septembre à New York, qui ont été interprétés et jugés « vulgaires » par certains. Pour le syndicat de la MBC, la saisie de leur siège est une atteinte à la liberté de la presse.