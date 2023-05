Météo : humidité dans la matinée, averses dans l’après-midi

Photo : YONHAP News

Ce n’est pas encore le jangma, mais l’humidité est de retour au pays du Matin clair. En plus de la chaleur qui est remontée d’un cran ce mardi matin, le temps a été lourd, notamment à Séoul, en raison du taux d’humidité élevé. Ce phénomène s’est ensuite dissipé.Néanmoins, le ciel a été assez ensoleillé dans la matinée. Toutefois, Météo-Corée prévoit une dégradation des conditions dans l’après-midi, avec l’apparition de nuages gris et d’averses un peu partout sur le territoire. Ces dernières seront plus prononcées dans le sud, où il pleuvra plusieurs heures. Sur l’île méridionale de Jeju, les intempéries dureront jusqu’à demain matin.Concernant les températures, elles ont été similaires à la veille, avec, entre autres, 29°C à Séoul et à Jeonju, la maximale, 28°C à Gwangju, 27°C à Daejeon. Daegu a observé 25°C alors que les côtes est et sud ont affiché environ 22°C et Jeju 23°C.