L’exercice « Eastern Endeavor 23 » est réduit en raison des conditions météorologiques

La Corée du Sud doit organiser demain au large de son île de Jeju un exercice multilatéral d’interception navale baptisé « Eastern Endeavor 23 », et ce dans la cadre de la réunion politique de haut niveau de l’Initiative de sécurité contre la prolifération (PSI), qui s’est ouverte aujourd’hui sur cette province insulaire pour quatre jours.Or, il a été décidé d’effectuer la manœuvre en réduisant son format. En cause, la dégradation des conditions météorologiques. Le ministère de la Défense a précisé que seuls les navires de la marine et les garde-côtes du pays du Matin clair allaient y prendre part.Conformément à une telle décision, son patron Lee Jong-sup ne passera pas en revue en mer les vaisseaux des pays présents à l’entraînement. L’équipage du destroyer JS Hamagiri de la Force maritime d'autodéfense japonaise ne lui adressera donc pas un salut militaire. Le vaisseau est arrivé hier à la base navale de Busan pour l’exercice, et le pavillon qu’il hisse fait depuis polémique. La raison : sa grande ressemblance au drapeau du soleil levant controversé, qui est considéré comme un symbole de l'agression militaire de l’archipel pendant la Seconde guerre mondiale.