JCS : le projectile que Pyongyang prétend être un satellite a été tiré vers 6h29

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a lancé, vers 6h29, un projectile qu’elle prétend être un satellite de reconnaissance depuis Tongchang-ri, dans la province de Pyongan du Nord, en direction du sud. C’est ce qu’a annoncé l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Au Sud, l’armée a aussitôt augmenté sa vigilance. Et en étroite coopération avec les Etats-Unis, les analyses sur le trajet, l’explosion dans l’espace ou la chute en mer, ainsi que la nature de cet engin, soupçonné d’être un missile balistique, sont également en cours.Le dernier tir de la soi-disant fusée spatiale par le régime de Kim Jong-un remonte à il y a sept ans, puisque c’est en février 2016 qu’il avait lancé le Kwangmyongsong-4. Précisons que c’est un acte interdit par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.Pyongyang avait déclaré lundi qu'il tirerait un satellite de reconnaissance entre le 31 mai à minuit et le 11 juin à minuit. Et à travers un message publié le lendemain par la KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste, le vice-président de la commission militaire centrale du Parti des travailleurs avait annoncé que le lancement aurait lieu le mois prochain.