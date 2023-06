Habitation : la part détenue par les étrangers atteint 0,4 %

Photo : YONHAP News

La part des habitations détenues par les étrangers en Corée du Sud s’est élevée, fin 2022, à environ 0,4 %. C’est ce qu’a annoncé ce matin le ministère de l’Aménagement du territoire, des Infrastructures et des Transports.Le gouvernement s’était fixé l’objectif de limiter l’achat de logements à caractère spéculatif par les étrangers. Et voici donc les premiers chiffres publiés par le ministère.Par nationalité, 53,8 % des acquéreurs de logements au pays du Matin clair étaient des Chinois. Ils sont suivis par les Américains, avec 23,9 %. Les biens immobiliers achetés par ces derniers se trouvent principalement dans la région métropolitaine.La superficie de terres vendues aux étrangers a atteint 264 millions de mètres carrés, soit une hausse de 1,8 % sur un an et 0,26 % de la superficie totale du pays du Matin clair. Les Américains ont possédé la plus large étendue de terre (53,4 %), suivis des Chinois (7,8 %). 18,4 % de ces parcelles se trouve dans la province de Gyeonggi qui entoure la capitale, 14,8 et 14 % respectivement dans celles de Jeolla du Sud et de Gyeongsang du Nord.