Le président Yoon approuve la révocation du chef de la KCC

Photo : YONHAP News

Le président de la République a approuvé hier la proposition de démettre de son poste Han Sang-hyuk, le chef de la Commission des communications de Corée (KCC). Selon un communiqué du Bureau présidentiel de Yongsan, Yoon Suk-yeol a jugé que le patron du régulateur de l’audiovisuel, inculpé par le Parquet, se trouvait dans l'incapacité d'exercer normalement ses fonctions.Selon la présidence, Han avait non seulement manqué à ses responsabilités et à son obligation de direction et de supervision en tant que numéro un de cette institution, mais aussi avait été inculpé pour avoir commis une infraction grave à la loi. Nommé par l'ancien dirigeant de centre gauche Moon Jae-in, il devait initialement voir son mandat s'arrêter à la fin du mois de juillet.Début mai, le patron de la KCC a été inculpé par le ministère public pour entrave à l'exercice de fonctions publiques, abus de pouvoir et falsification de documents officiels. Il lui est notamment reproché de s'être immiscé dans le processus d'examen de la demande de renouvellement de la licence de la chaîne TV Chosun, mené en 2020. Selon les procureurs, il aurait fermé les yeux sur la manipulation des notes à attribuer à cette station conservatrice par certains responsables de son institution, et raccourci délibérément la durée de validité de la licence renouvelée de la chaîne.Après l'inculpation de Han, le gouvernement a commencé à examiner la possibilité de le révoquer en vertu de la loi sur les fonctionnaires publics. Le président Yoon a pris sa décision sur la base de l'acte d'accusation du Parquet et de l'avis du ministère de la Gestion du personnel.L'intéressé n'a pas tardé à réagir. Il a annoncé son intention d'intenter des recours en justice pour annuler la décision de sa révocation. Avant d'ajouter qu'il estimait que le simple fait d'être inculpé ne constitue pas un motif suffisant pour démettre un agent public de ses fonctions.