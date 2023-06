COVID-19 : le CDSCHQ tient sa dernière réunion

Photo : YONHAP News

Le siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) a tenu, ce matin, son dernier rassemblement sur le COVID-19 au complexe gouvernemental de Séoul. Le vice-ministre de la Santé a annoncé la fin des opérations de l’institution démarrées le 23 février 2020 afin de répondre au coronavirus, en déclarant qu’il s’agissait de sa 691e et ultime réunion.Park Min-soo a remercié les citoyens, les petits commerçants et industriels, ainsi que les entrepreneurs individuels de leur coopération active pour lutter contre la pandémie. Il n’a pas oublié d’envoyer un mot de remerciement au personnel médical, aux fonctionnaires, aux soldats et aux enseignants. Sans oublier de rendre hommage aux 34 784 personnes qui ont perdu la vie à cause du coronavirus.Le haut officiel a fait part ensuite de l’abaissement du niveau d’alerte sur l’épidémie à « vigilance » dès demain. Il sera alors seulement recommandé aux personnes infectées de s’isoler chez soi pendant cinq jours, alors qu’elles étaient obligées de le faire pendant une semaine. Il a expliqué que certaines mesures d’aide financière seraient maintenues temporairement pour ceux qui se confinent volontairement. Il sera aussi conseillé aux élèves contaminés de rester à la maison pendant cinq jours et leur absence sera considérée comme justifiée.Les centres de dépistage désignés opèreront toujours contrairement à ceux temporaires. La recommandation de subir un test PCR pour les voyageurs venus de l’étranger dans un délai de trois jours après leur arrivée sera aussi levée. Par ailleurs, le bilan sur la pandémie sera désormais publié de manière hebdomadaire, et non plus quotidiennement.Le vice-ministre a souligné, avant de finir, que le COVID-19 demeurait toujours une menace et qu’on devrait vivre avec celui-ci pendant un certain temps. Avant d’appeler à respecter les consignes sanitaires pour minimiser les risques dus au coronavirus et protéger les individus à haut risque.