Tir du projectile nord-coréen : les habitants de l’île de Baengnyeong se réfugient

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, une alerte a été émise tôt ce matin suite au lancement d’un projectile que le Nord prétend toujours être un satellite de reconnaissance.A 6h29, tout de suite après le tir donc, les résidents de l’île de Baengnyeong, située près de la frontière intercoréenne, ont tous reçu un SMS d'urgence qui leur conseillait de se mettre à l’abri, en particulier les enfants et les séniors.Vers 6h41, les téléphones portables des Séouliens ont aussi vibré. La municipalité de la capitale leur avaient envoyé un texto leur indiquant de se préparer à se réfugier. Une vingtaine de minutes plus tard, le ministère de l'Intérieur a fait savoir que cette notification avait été émise par erreur.A Baengnyeong et ses régions avoisinantes, l’alerte a été levée et les 550 habitants ont tous pu rentrer chez eux.