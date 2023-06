Tir du projectile nord-coréen : le conseiller à la sécurité nationale préside le NSC

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan a convoqué tôt ce matin le Conseil de sécurité nationale (NSC). La réunion a été dirigée par Cho Tae-yong. A cette occasion, les moyens pour répondre au lancement du dernier projectile par Pyongyang ont été abordés compte tenu des données recueillies. Les éventuels mouvements supplémentaires de la Corée du Nord et la posture de l’armée sud-coréenne ont également été à l’ordre du jour.Le NSC a déterminé que Pyongyang avait tiré un missile balistique de longue portée en prétextant un lancement d’un satellite de reconnaissance. Ses membres ont souligné que ce dernier constituait une violation grave des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et une provocation menaçant la paix et la sécurité de la péninsule coréenne et de la communauté internationale et ce sans tenir compte de l'insuccès du tir. Ils ont déclaré que Séoul répondrait au prochain lancement du pays communiste en coopération avec ses alliés.La présidence a fait savoir que le chef de l’Etat avait reçu, aujourd’hui à 6h29, le premier rapport, et avait continué à se faire briefer en temps réel. Selon certains, Yoon Suk-yeol n'aurait pas présidé la réunion car le tir a été un échec. Elle a aussi précisé avoir prévu ce genre de situation en préparant une réponse étape par étape. Le renforcement des exercices militaires conjoints Séoul-Washington-Tokyo et des sanction à l’encontre de Pyongyang en collaboration avec la communauté internationale est mentionné comme un moyen de réponse concret.La Corée du Sud devrait passer à l’acte tout en scrutant la situation au nord du 38e parallèle. En effet, le royaume ermite pourrait effectuer un autre tir avant le 11 juin.