Nuri : l’un des huit satellites aurait échoué à s’éjecter

Photo : YONHAP News

La fusée spatiale « Nuri », tirée jeudi dernier, a atteint avec succès l'altitude visée de 550 km et son objectif de vitesse fixé à 7,6 km/s. Cependant, l'un des quatre microsatellites nommés « SNIPE », embarqués à son bord, ne semble pas avoir été éjecté correctement. C'est ce qu'a indiqué, hier, le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC.Selon les résultats de son analyse des données primaires sur le lancement de la première fusée « made in Korea », aucun signal lié à l'ouverture de la porte d'éjection du cubesat numéro 3 baptisé « Dasol » n'a été détecté. Aucun changement de vitesse du troisième étage de la fusée n'a également été identifié. Cela laisse supposer que le satellite en question n’a pas réussi à s’expulser de l'engin. Les trois autres satellites « SNIPE » sont en revanche tous parvenus à établir la communication avec la station au sol, et la vérification de leurs fonctions est en cours.Le satellite principal NEXTSat-2 a, quant à lui, réussi à déployer les antennes de son radar et à stabiliser sa position. Parmi les trois autres satellites, développés par des entreprises privées, KSAT3U communique actuellement avec la station terrestre, tandis que les tentatives se poursuivent pour établir le contact avec LUMIR-T1 dont le signal a été perçu. Enfin, en ce qui concerne JAC, on attend toujours de recevoir le sien.