JCS : une partie du projectile nord-coréen a été repêchée

Photo : YONHAP News

L’armée sud-coréenne a repêché, ce matin, en mer Jaune une partie de la soi-disant fusée spatiale tirée un peu plus tôt par la Corée du Nord.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a expliqué que ces débris avaient été repérés à 8h05 dans la mer qui sépare les deux Corées et la Chine, à environ 70 mètres de profondeur. Il reste pourtant à effectuer des analyses supplémentaires pour déterminer à quelle partie appartiennent ces fragments.Selon plusieurs sources gouvernementales, la Marine sud-coréenne avait déjà dépêché des bateaux de sauvetage sur les lieux, dès que Pyongyang avait prévu un tir. Avant d’ajouter que plusieurs vaisseaux chinois se trouvaient aussi aux alentours de l’endroit où les restes du projectile sont tombés.Le JCS avait annoncé plus tôt que le régime de Kim Jong-un avait lancé, vers 6h29, un engin depuis Tongchang-ri, dans la province de Pyongan du Nord, en direction du sud. Le projectile que le pays communiste prétend être un satellite de reconnaissance s’est écrasé à environ 200 kilomètres à l’ouest de l’île d’Eocheong après un vol anormal.