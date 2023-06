Fukushima : l’équipe sud-coréenne dévoile le résultat de sa visite

Photo : KBS News

La délégation sud-coréenne, qui a visité la centrale nucléaire accidentée de Fukushima au Japon pendant six jours, a rendu public ce matin le résultat de sa mission. Elle a examiné notamment les installations clef liées au projet de rejet des eaux polluées de celle-ci dans l’océan, à savoir le système avancé de traitement des liquides (ALPS).Pour évaluer ses performances dans l’élimination des radionucléides, l’équipe d’experts a obtenu des données brutes telles que les analyses de la teneur des eaux traitées de ces quatre dernières années. Elle s’est également renseignée sur les principaux cas de défaillance et les mesures prises afin de vérifier si le système est capable d’opérer de façon stable sur le long terme.Les spécialistes sud-coréens passeront au crible les capacités globales de l’ALPS, en s’appuyant sur les données collectées ainsi que l’étude des échantillons de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).A propos du tritium, qui n’est pas filtré par l’ALPS, la délégation a contrôlé les équipements de la dilution et du déversement des eaux contaminées. Le Japon lui a partagé son plan de prélèvement des échantillons avant et pendant leur rejet dans la mer.La mission a également porté sur les spécifications et l'état d'installation des pompes de circulation entre les réservoirs de stockage des eaux polluées. La potentielle suspension d’urgence du déversement des eaux en cas de situation anormale a également été vérifiée.Le groupe d’experts a jugé que son déplacement avait apporté un progrès significatif dans l’examen technologique. Son directeur Yoo Guk-hee a déclaré que les principaux équipements avaient été mis en place sur le site conformément à leur conception.La Corée du Sud prévoit de recueillir des informations supplémentaires et d’effectuer des analyses avancées pour parvenir à une évaluation plus précise.