Le patron de l’Onu fustige le dernier tir de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a fermement condamné le tir de projectile effectué ce matin par la Corée du Nord.Selon son porte-parole Stéphane Dujarric, le patron de l’Onu a affirmé que tout lancement utilisant la technologie des missiles balistiques enfreignait les résolutions du Conseil de sécurité. Il a ainsi appelé Pyongyang à suspendre immédiatement de tels actes et à retourner à la table des négociations pour la réalisation de la paix durable et la dénucléarisation complète et vérifiable de la péninsule coréenne.L'agence de presse nord-coréenne KCNA a rapporté que le tir d’un satellite de reconnaissance militaire avait été effectué à 6h27 au site de lancement de Sohae, à Cholsan, dans la province de Pyongan du Nord. Mais l’engin a chuté en mer Jaune, à cause d’un problème au niveau moteur du deuxième étage de la fusée.