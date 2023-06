Tir de projectile : Pyongyang prévoit un nouveau lancement, tout en reconnaissant son échec

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a déclaré, vers 9h du matin, avoir tiré plus tôt un satellite espion, mais que ce dernier est tombé en mer Jaune en raison d’un accident. Tout en reconnaissant ainsi son échec, elle a annoncé qu’un nouveau lancement sera bientôt effectué.En détail. Selon la KCNA, le tir du satellite de reconnaissance « Malligyeong-1 » a été effectué à 6h27 à l’aide de la roquette « Cheollima-1 » depuis le site de Sohae, dans la province nord-coréenne de Pyongan du Nord. Toujours d’après l’agence de presse officielle du royaume ermite, en raison d’une panne au 2e étage de « Cheollima-1 », le vol a mal tourné. Par conséquent, les défauts seront tout d’abord étudiés minutieusement. Des tests partiaux seront ensuite menés pour qu’un nouveau tir se déroule au plus vite.A Séoul, dès que le tir du projectile en question a été détecté, l’armée a aussitôt augmenté sa vigilance. Le Bureau présidentiel de Yongsan a convoqué tôt ce matin le Conseil de sécurité nationale (NSC). Et en étroite coopération avec Washington, les analyses sur le trajet ainsi que la nature exacts de cet engin, soupçonné d’être un missile balistique, se poursuivent.Notons que ce n’est pas la première fois que Pyongyang admet immédiatement son erreur. En avril 2012, lorsque le lancement du Kwangmyongsong-3 avait capoté, il avait reconnu aussitôt les faits.