PSI : l’exercice d’interception navale se déroule dans un format réduit en raison de la météo

Photo : YONHAP News

L’exercice d’interception navale organisé dans le cadre de l'Initiative de sécurité contre la prolifération (PSI) s’est déroulé aujourd’hui au port du complexe civilo-militaire de Jeju. Il consiste à faire des recherches sur les navires soupçonnés de transporter des armes de destruction massive.La Marine, la garde côtière et l’unité des forces spéciales du commandement de défense chimique, biologique et radiologique de la Corée du Sud ont effectué cette opération simulée.Cet entraînement était initialement prévu pour être mené conjointement par quatre pays dont les Etats-Unis, le Japon et l’Australie, en mobilisant sept navires et six aéronefs. Mais en raison des mauvaises conditions météorologiques, les vaisseaux étrangers ont simplement procédé aux exercices simplifiés dans les eaux internationales.Séoul organise la manœuvre militaire « Eastern Endeavor 23 » à l’occasion de la réunion politique de haut niveau de la PSI, qui se tient du 30 mai au 2 juin sur l’île méridionale de Jeju.