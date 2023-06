Photo : YONHAP News

Coup d'arrêt pour le Kospi en ce dernier jour de mai. L'indice principal de la Bourse de Séoul voit sa bonne série prendre fin. En effet, il clôture la séance en baisse (-0,32 %) à 2 577,12 points. En revanche, le Kosdaq, l'indice des valeurs technologiques, grimpe de 0,64 % et finit la journée à 856,94 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit légèrement face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 418,25 wons (+2,20 wons) et le dollar américain 1 327,20 wons (+2,30 wons).