Météo : le beau temps revient après une matinée morose

Photo : YONHAP News

La dernière journée du mois de mai a mal démarré en Corée du Sud. Entre le réveil compliqué suite aux alertes concernant le tir de projectile du Nord et la météo peu satisfaisante, les habitants n'ont pas été épargnés. En effet, le ciel était couvert sur tout le territoire et des averses ont même eu lieu sur le littoral sud.Le temps s’est ensuite embelli au fil des heures, avec la disparition des nuages et le retour du soleil. Les précipitations ont toutefois perduré sur l’île méridionale de Jeju.Au sujet des températures, elles ont été élevées dès ce matin, à une moyenne de 17°C. Dans l’après-midi, le mercure a augmenté de dix degrés et plus sur l’ensemble du territoire à l’exception du littoral sud. Dans le détail, Séoul, Daejeon et Gwangju ont observé 28°C, Daegu 26°C et Gangneung 25°C, tandis que Busan et Jeju ont plafonné respectivement à 24 et 22°C.