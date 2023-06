Manifestation de la KCTU : heurts entre les syndicats et les policiers, quatre personnes arrêtées

Photo : YONHAP News

La Confédération coréenne des syndicats (KCTU) a organisé hier après-midi une manifestation d'envergure au cœur de Séoul pour contester la politique anti-syndicaliste du gouvernement.20 000 manifestants rassemblés, selon l'organisateur, ont vivement critiqué la répression des mouvements ouvriers par l'administration de Yoon Suk-yeol. Ils ont également déploré les conditions de travail extrêmement précaires des emplois indirects, des travailleurs de plateforme, des CDD et des personnes engagées par un contrat spécial.Yang Gyeong-su, directeur de la KCTU, a critiqué l’exécutif qui, selon lui, entend déposséder ses concitoyens de la liberté de rassemblement et de manifestation, des droits fondamentaux stipulés dans la Constitution. Avant d'ajouter que cette situation est inacceptable.Dans la soirée, les contestataires ont tenu un événement culturel pour commémorer Yang Hoe-dong. Pour rappel, le 1er mai, ce responsable de district du Syndicat coréen des travailleurs de la construction (KCWU) s'est immolé par le feu pour protester contre le harcèlement des syndicalistes par les autorités gouvernementales.Pour cette cérémonie commémorative, les travailleurs ont installé un autel, que les policiers ont tout de suite démonté. Alors des heurts entre les manifestants et les forces antiémeutes ont éclaté. Quatre participants ont été arrêtés pour outrage à agent et des blessés ont été transportés à l'hôpital.Depuis le rassemblement des syndicats du 16 mai, la police fait preuve d’une réponse ferme à toute manifestation illégitime. Elle a ainsi même préparé hier des pulvérisateurs lacrymogènes et des boucliers antiémeutes.