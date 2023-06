COVID-19 : le niveau d’alerte baissé d'un cran et levée de la quarantaine obligatoire

Photo : YONHAP News

Conformément à l’annonce gouvernementale du 11 mai dernier, la Corée du Sud a levé aujourd'hui l’alerte maximale sur le COVID-19, plus de trois ans et quatre mois après l’apparition du premier cas, à savoir le 20 janvier 2020. Le niveau d'alerte sur l'épidémie est ainsi abaissé d’un cran, désormais à « vigilance », le troisième sur une échelle qui en compte quatre.Les personnes testées positives au coronavirus ne sont plus obligées de rester isolées pendant sept jours. Il leur sera seulement recommandé de l’être pour cinq jours. Les confinés actuels sont désormais libres de mettre un terme à leur quarantaine. Ceci dit, le gouvernement envisage d'inciter les établissements scolaires ou les entreprises à établir leur propre directive en la matière, destinée à faciliter l'absentéisme des malades.Par ailleurs, il est désormais possible de tomber le masque dans tous les lieux, même dans les cabinets de médecin de ville et dans les pharmacies, sauf dans les établissements médicaux disposant de salles d’hospitalisation et dans les Ehpad.L’exécutif continue cependant à prendre en charge les tests de dépistage et les traitements pendant un certain temps. Et certaines mesures d’aides financières sont maintenues pour ceux qui se confinent volontairement. Les centres de dépistage désignés restent opérationnels contrairement à ceux temporaires. Le bilan des cas positifs au COVID-19 sera désormais publié chaque lundi, et non plus tous les jours. Concernant les voyageurs étrangers, ils n’auront plus l’obligation de subir un test PCR à leur arrivée sur le territoire.La réponse au coronavirus sera gérée, non plus par le siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) présidé par le Premier ministre, mais par le siège central de lutte sanitaire dirigé par le ministère de la Santé.Lorsque le niveau d'alerte sera encore abaissé d’un cran, autrement dit à deux, probablement le mois prochain, la charge des frais médicaux et les aides financières seront réduites de manière progressive. Mais le système de contrôle des cas contaminés sera maintenu jusqu'à la fin de cette année. En cas d'éventuelle recrudescence de l’épidémie, les mesures sanitaires pourraient être renforcées.Quant aux téléconsultations qui ont été autorisées temporairement, elles seront maintenues sous forme de projet pilote, mais seulement destinées aux patients qui ont déjà consulté leur médecin en présentiel.