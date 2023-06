NIS : Kim Jong-un supervise le lancement du satellite espion nord-coréen

Photo : YONHAP News

Le renseignement sud-coréen suppose que Kim Jong-un a supervisé sur place le lancement du premier satellite de reconnaissance militaire de son pays. C’est le patron du service national du renseignement (NIS) qui en a fait état hier devant la commission compétente du Parlement.A en croire le député Yoo Sang-bum du Parti du pouvoir du peuple (PPP), qui a relayé cette information, une installation d’observation a été repérée à environ 1,3 km du site de lancement de Sohae. Le NIS a également évoqué, pour expliquer l’échec de l’envoi, la possibilité d’un problème technique dû au changement de trajectoire excessif et du raccourcissement du temps de préparation de l’opération. Normalement, il faut au moins 20 jours pour la préparer, mais le Nord n’aurait mis que quelques jours, après avoir appris le succès du lancement de la fusée sud-coréenne Nuri, jeudi dernier.Toujours selon le même élu, le renseignement du Sud estime que le « Malligyong-1 » nord-coréen, tiré hier, est un petit satellite d’observation de la terre en basse orbite de 1,3 m de long et de 300 kg. Il n’écarte pas la possibilité d’attendre encore plusieurs semaines pour son deuxième lancement.Le directeur de l’institution a par ailleurs indiqué que le leader nord-coréen pèserait plus de 140 kg et connaîtrait d’importants troubles du sommeil. Kim Kyou-hyun a détaillé que le numéro un nord-coréen serait de plus en plus dépendant à l’alcool et à la nicotine, ce qui lui provoquerait davantage d’insomnies. Un véritable cercle vicieux.Le NIS a par ailleurs indiqué qu’au nord du 38e parallèle, cette année, le nombre d’habitants qui meurent de faim a triplé et celui des personnes qui se sont suicidées a progressé de 40 % par rapport à l’an dernier.