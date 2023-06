Fukushima : l'AIEA ne détecte aucun nucléide supplémentaire à un taux significatif

Photo : YONHAP News

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a rendu public hier le 6e rapport sur l'évaluation de la sûreté du projet de déversement dans la mer les eaux contaminées de la centrale accidentée de Fukushima. Selon le rapport, l'AIEA n'a détecté, dans un nouvel échantillon d’eaux polluées, aucun nucléide à un taux significatif.L'organisme international a également confirmé que la technologie de mesure des nucléides utilisée par la compagnie d'électricité japonaise (Tepco) représentait une précision de haut niveau.Par ailleurs, le déroulement de la prise d'échantillons et la méthode d'analyse de ces ensembles de corps chimiques ont été jugés appropriés. L'analyse présentée dans le rapport a été réalisée par trois instituts de l'AIEA mais également par des laboratoires américain, français et suisse. L'Institut coréen de sûreté nucléaire (KINS) y a également participé.Un autre rapport de l'AIEA est attendu : les résultats de l’étude des eaux de la mer et des poissons pêchés près de la centrale. Concernant le compte-rendu final, il sera publié fin juin au plus tôt.Le Japon a annoncé son projet de déversement, cette année, dans la mer des eaux radioactives de la centrale de Fukushima endommagée en 2011.