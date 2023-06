L’OMI adopte pour la 1re fois une résolution condamnant les essais balistiques nord-coréens

Photo : YONHAP News

L’Organisation maritime internationale (OMI) a adopté une résolution dénonçant les tirs de missiles nord-coréens. Une chose inouïe. C’est son comité de sécurité maritime (MSC) qui l’a publiée lors de sa 107e session, tenue hier à Londres, où se trouve le siège de cette institution spécialisée des Nations unies.L’OMI y condamne les essais balistiques du pays communiste, qui menacent la sécurité de la navigation maritime et appelle aussi le régime de Kim Jong-un à respecter la réglementation internationale.Ses pays membres ont aussi rappelé que les lancements d’engins balistiques nord-coréens constituaient une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu et qu’ils avaient sérieusement menacé la sécurité de la navigation et des marins, Pyongyang n’en ayant pas prévenu à l’avance. Selon la réglementation en vigueur, il faut le faire cinq jours avant les tirs de missiles et de satellites ou les exercices navals.La résolution recommande par ailleurs au secrétaire général de l’OMI d’établir un lien de coopération étroite avec les autres organisations internationales concernées par le dossier balistique nord-coréen comme celle de l’aviation civile internationale (OACI).L’OMI compte 175 membres et trois autres associés. Elle est dirigée par le sud-Coréen Lim Ki-taek depuis huit ans.