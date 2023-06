Kompsat-6 sera lancé à bord d’une fusée d’Arianespace en décembre 2024 au plus tôt

Photo : YONHAP News

L’institut sud-coréen de recherche aérospatiale (Kari) a annoncé hier avoir signé avec Arianespace un contrat de lancement de son sixième satellite d’observation de la terre Kompsat-6 (Korean Multi-Purpose Satellite-6).Le Kari a précisé que le satellite serait tiré entre décembre 2024 et début 2025 à bord d’une fusée de la société française. La fenêtre de lancement d’un mois sera déterminée plus tard.Kompsat-6 succédera alors à son prédécesseur Kompsat-5, actuellement en opération, pour fournir des images radar pour les systèmes d’information géographique, pour surveiller les catastrophes naturelles et l’environnement, entre autres. Il devait être envoyé dans l’espace, à l’origine au deuxième semestre de l’an dernier à bord d’un lanceur russe. Mais ce projet est tombé à l’eau, la communauté internationale ayant imposé des sanctions contre Moscou pour son invasion de l’Ukraine.