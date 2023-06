Les exportations en baisse de 15 % sur un an

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes ont enregistré en mai dernier 52,34 milliards de dollars, soit un recul de plus de 15 % sur un an. La tendance baissière en glissement annuel se maintient ainsi depuis octobre dernier.Ces mauvais résultats ont été entraînés notamment par les semi-conducteurs dont les expéditions ont chuté de 36 % le mois dernier par rapport à mai 2022. Celles des produits pétroliers et des biens pétrochimiques se sont rétractées de 33 et de 26 %, respectivement. Les batteries et la biosanté, considérées comme les moteurs de la nouvelle croissance, ont elles aussi essuyé un recul en termes de ventes à l'étranger. Seule éclaircie, les exportations d'automobiles et de matériels de cathode ont augmenté de 49 et de 17 %, respectivement.Il est d'ailleurs à noter que la baisse des expéditions était confirmée dans les six principaux débouchés tels que la Chine, les pays de l'Association des nations d'Asie du Sud-est (Asean) ou encore les Etats-Unis.Selon Kim Wan-ki, directeur des exportations du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, les performances en berne de mai s'expliquent par le nombre réduit de jours ouvrés, le ralentissement des activités dans les TIC et la reprise retardée de l'économie mondiale.Côté importations, le recul s'est avéré général, des énergies telles que le pétrole, le gaz et le charbon jusqu'aux matières premières et intermédiaires dont les semi-conducteurs et l'acier.La valeur des importations dépassant celle des exportations, la balance commerciale a été déficitaire le mois dernier de 2,1 milliards de dollars. Ce pour le 15e mois consécutif. Cette période de déficit est la plus longue depuis celle record de janvier 1995 à mai 1997. A préciser que le manque à gagner des cinq premiers mois de l’année a atteint 27 milliards de dollars.Le gouvernement prédit pourtant une amélioration de la balance commerciale en juin. Une position optimiste étayée notamment par l’amélioration des exportations journalières.