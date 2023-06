Satellite nord-coréen : Lloyd Austin et Yasukazu Hamada promettent une coopération avec Séoul face au nouveau lancement

Photo : YONHAP News

Les ministres de la Défense américain et japonais se sont retrouvés aujourd’hui à Tokyo. Sans surprise, le lancement du prétendu lanceur spatial nord-coréen s’est invité dans leurs discussions.Lloyd Austin et Yasukazu Hamada l’ont condamné d’une seule voix, avant d’afficher leur volonté commune de redoubler de vigilance en coopération avec la Corée du Sud afin de faire face ensemble au deuxième tir annoncé hier par l’Administration nationale du développement aérospatial du pays communiste.Dans une conférence de presse donnée à l’issue de leur entretien, le chef du Pentagone a dénoncé un acte de provocation à répétition et a promis de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son pays et de ses alliés.Pour sa part, son homologue japonais a insisté sur la nécessité pour Séoul, Washington et Tokyo de travailler en plus étroite collaboration face à de nouveaux lancements plus menaçants.