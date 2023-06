Satellite nord-coréen : les débris repêchés replongés dans l’eau

Photo : YONHAP News

L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a publié hier des images des débris du lanceur du satellite présumé nord-coréen qu’il a annoncé avoir récupérés vers 8h05 à quelque 200 km de l’île sud-coréenne d’Eocheong en mer Jaune. On y voyait un grand objet métallique en forme de cylindre au-dessus de la surface de l’eau.Mais aujourd’hui, l’armée a annoncé que cette structure est immergée dans l’eau dans une position horizontale. La profondeur de l’endroit où elle se trouve est estimée à 75 m.A en croire un responsable du JCS, l’objet en question mesurerait environ 15 mètres de long pour deux à trois mètres de diamètre et pèse un poids considérable, alors que la longueur de la fusée transportant le satellite serait de près de 30 mètres. S’il est repêché avec succès, il permettra d’analyser une partie importante du véhicule spatial. Le premier étage de celui-ci aurait été construit avec la technologie du missile balistique intercontinental (ICBM), comme celui de type « Hwasong-15 ».Les autorités militaires sud-coréennes n’excluent pas non plus la possibilité de découvrir les débris du deuxième et du troisième étages du lanceur, voire ceux du satellite lui-même.Les opérations de recherche et de repêchage rencontrent actuellement des difficultés en raison de la mauvaise visibilité dans le secteur. L’armée a alors décidé de mobiliser un autre navire de sauvetage de sous-marins, cette fois de type Cheonghaejin.