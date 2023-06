La Corée du Sud entend créer un cluster de biotechnologies, inspiré de la place de Boston

Photo : YONHAP News

Le ministère des Sciences et des TIC a présenté un ambitieux plan d’aménagement d'infrastructures numériques et de biotechnologies lors de la cinquième conférence dédiée. Une réunion présidée par le chef de l’Etat Yoon Suk-yeol.Le plan prévoit entre autres la création d’un cluster de biotechnologies, sur le modèle de celui de Boston, qui accueille les grands acteurs mondiaux des industries concernées. Nombre d’instituts et d’entreprises pharmaceutiques ou de biotech de renommée internationale y sont implantés et travaillent en lien avec les deux monuments académiques locaux, à savoir l'Institut de technologie du Massachusetts (MIT) et l’université Harvard. Le président Yoon a visité le cluster de Boston en personne lors de son déplacement aux Etats-Unis en avril.Pour le succès de la future place sud-coréenne, le gouvernement envisage de lancer un projet dit « Boston-Corée », qui se veut être un outil de la formation de la main-d’œuvre clé pour mettre au point les innovations biotechnologiques et numériques, et ce via les recherches conjointes entre les instituts sud-coréens et ceux de la ville américaine.