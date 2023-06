Photo : YONHAP News

En ce premier jour de juin, la météo a divisé la Corée du Sud en deux. Dans la moitié supérieure, des nuages, mais un temps sec, alors que dans la moitié sud il a beaucoup plu.Les averses ont été plus importantes dans le sud-ouest et sur l’île méridionale de Jeju. Entre 20 et 60 mm sont tombés dans ces régions avec des pics à 80 mm sur la côte de la province de Gyeongsang du Sud et les montagnes de Jeju.Dans les zones non touchées par les précipitations, la chaleur a de nouveau été pesante, notamment à Séoul qui a enregistré 28°C, de même à Cheongju, et à Gangneung qui a obtenu la maximale avec 30°C. Au sud, les températures ont été légèrement moins élevées. Daegu a observé 25°C, Gawngju et Jeju 23°C et Busan 21°C entre autres.