L’inflation retombe sous les 3,5 % en mai

Photo : YONHAP News

L’inflation continue de reculer pour le quatrième mois d’affilée : en mai, les prix à la consommation ont augmenté de 3,3 % sur un an. Les chiffres n’ont jamais été aussi faibles depuis 19 mois. C’est ce que montrent les données sur le sujet, publiées aujourd’hui par l’institut national des statistiques (Kostat).Ce repli s’explique entre autres par la poursuite de la tendance baissière des cours des produits pétroliers et par l’effet de base. Pendant la période de quatre mois, de décembre à mars derniers, l’inflation restait supérieure à 4 % avant de retomber à 3,7 % en avril.Justement, les prix des produits pétroliers ont chuté de 18 % en glissement annuel. Du jamais-vu depuis mai 2020. Ceux des produits agricoles, halieutiques et d’élevage ont légèrement baissé : -0,3 %.A contrario, l’électricité, le gaz et l’eau ont vu leur tarif exploser : +23,2 %. Même constat pour les repas au restaurant avec un bond de 6,9 %. Les loyers ont aussi grimpé de 0,6 %.