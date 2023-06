Piratage informatique : Séoul inscrit « Kimsuky » sur sa liste noire

Photo : YONHAP News

Sur fond de provocations incessantes de Pyongyang, Séoul a ajouté à sa propre liste des sanctionnés le groupe de hackers nord-coréens baptisé « Kimsuky ».Cette inscription intervient deux jours après que le régime de Kim Jong-un a tiré la roquette « Chollima-1 » pour mettre son premier satellite de reconnaissance en orbite basse, en vain. Le gouvernement sud-coréen avait annoncé l’intention de lui opposer « une réponse correspondante » si le pays communiste y procédait.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré aujourd’hui imposer des sanctions unilatérales contre Kimsuky qui est directement et indirectement impliqué dans le programme nord-coréen de développement de satellites. Le commando de hackers mène ses activités en ligne tous azimut depuis une dizaine d’années pour extorquer des informations confidentielles sur les technologies de pointe auprès de spécialistes étrangers à l’aide de logiciels malveillants.Le ministère a ajouté que Séoul a lancé une alerte de cybersécurité conjointe avec Washington pour appeler la communauté internationale à contrecarrer les menaces de cette entité. Et il a précisé que la Corée du Sud avait notifié sur sa liste noire l’adresse du portefeuille de cryptomonnaie de cette dernière qu’elle avait réussi à identifier.Le groupe de hackers a tenté à plusieurs reprises de pirater des établissements publics ainsi que des experts en diplomatie, sécurité et monnaies virtuelles notamment au sud du 38e parallèle, tels que la Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP), l’opérateur des centrales hydroélectriques et nucléaires, et la Korea Aerospace Industries (KAI), l’acteur majeur de l’industrie aérospatiale. Il a également tenté de soustraire des informations sensibles à des entreprises spécialisées dans l’armement, les énergies ou encore les infrastructures. C’est ce qu’a révélé un rapport publié en avril par le Groupe d’experts du Comité des sanctions concernant le pays communiste, placé sous l’autorité du Conseil de sécurité des Nations unies.Avec ce nouveau blacklistage, l’administration de Yoon Suk-yeol a imposé sa huitième sanction unilatérale contre le Nord. Sa première remonte à octobre 2022 où elle avait inscrit à sa liste 15 individus et 16 entités nord-coréens impliqués notamment dans les programmes de développement nucléaire et balistique. A l’époque, cette mesure punitive était la première depuis cinq ans. Depuis octobre dernier, elle a blacklisté au total 43 personnes et 45 institutions du royaume ermite.