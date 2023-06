NK News : Pyongyang pourrait bientôt effectuer un nouveau lancement du prétendu satellite espion

Photo : YONHAP News

Il est possible que la Corée du Nord procède bientôt à un deuxième essai pour mettre en orbite son premier satellite espion présumé, dont la première tentative, mercredi, a été un échec. C’est une estimation avancée par NK News, en s’appuyant sur des images satellites commerciales.Selon le site spécialisé américain mais basé à Séoul, à quelques jours du premier tir, d’importants mouvements ont été observés aussi aux environs de la rampe de lancement, déjà existante, de la base de Sohae. Plus précisément, on y voyait nombre de véhicules et des grues ou encore des dispositifs de transport équipés de rails. Et cette même agitation avait été détectée dans le passé peu avant des lancements semblables. Autrement dit, cela peut suggérer que le deuxième essai est imminent.Toujours selon le site, les photos publiées par le média d’Etat du pays communiste KCNA montrent que la fusée spatiale « Chollima-1 » a été lancée mercredi depuis un nouveau pas de tir, qui aurait été récemment aménagé dans l’enceinte de la base de Sohae.Le Nord avait prévenu que l’envoi dans l’espace de son projectile interviendrait entre le 31 mai et le 11 juin. Conformément à cela, il est demandé de s’abstenir de naviguer, d’ici cette échéance, dans trois endroits, deux en mer Jaune, séparant la péninsule du continent chinois, et un au large des Philippines.D’après NK News, afin que cette alerte soit valable, le pays communiste devra effectuer son deuxième tir avant ce délai. Le cas échéant, il pourrait annoncer une nouvelle fenêtre de lancement.