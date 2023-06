Dialogue de Shangri-La : le ministre sud-coréen de la Défense rencontrera ses homologues américain, japonais et chinois

Photo : KBS News

La 20e édition du Dialogue de Shangri-La, le forum annuel sur la sécurité de l’Asie, débute aujourd’hui à Singapour. En marge de ce rendez-vous qui aura lieu jusqu’au 4 juin, le ministre sud-coréen de la Défense tiendra une réunion trilatérale avec ses homologues américain et japonais.Lee Jong-sup devrait discuter avec Lloyd Austin et Yasukazu Hamada des mesures concrètes visant à instaurer le système de partage des données d’alerte sur les missiles nord-coréens. Leur entretien sera mené dans la continuité de ce dont le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, son homologue américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida sont convenus lors du sommet trilatéral en marge de la réunion du G7 qui s’est déroulée à Hiroshima le mois dernier.Lee retrouvera également seul Hamada. C’est la première fois en quatre ans que la Corée du Sud et le Japon voient leurs ministres de la Défense tenir un tête-à-tête. Le dernier remonte à novembre 2019 quand Jeong Kyeong-doo et Taro Kono se sont rencontrés.Selon le ministère, les deux hommes devraient échanger sur divers dossiers d’actualité sur la sécurité pour développer les relations sud-coréano-japonaises tournées vers l’avenir. Cependant, quelques pierres d’achoppement risquent de s’inviter dans les discussions, notamment autour d’un vol menaçant et rapproché par un avion de patrouille nippon contre un destroyer sud-coréen en 2018.De plus, le ministre sud-coréen aura une réunion bilatérale avec son homologue chinois Li Shangfu. Il devrait appeler Pékin à jouer un rôle constructif afin d’amener Pyongyang à cesser ses provocations nucléaires et balistiques. Reste à savoir si l’empire du Milieu y répondra favorablement.Par ailleurs, Lee s’entretiendra en face à face avec ses homologues du Canada, des Pays-Bas, de l’Allemagne, et aussi de l’Union européenne, dans le but de partager l’évaluation de la situation dans la péninsule coréenne et dans la région et d’aborder l’élargissement de la coopération bilatérale.