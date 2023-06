Park Jin effectue une visite de courtoisie au président kazakh

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, en déplacement officiel au Kazakhstan, a effectué, jeudi, une visite de courtoisie au président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev. Lors de son entretien, Park Jin a souhaité que la Corée du Sud puisse développer davantage ses relations avec l’un de ses pays alliés-clés de l’Asie centrale et aussi partenaire stratégique.Selon le ministère sud-coréen, son patron a apprécié que les échanges commerciaux entre les deux pays se soient élevées à 6,5 milliards de dollars l’année dernière, soit un record historique. Il a ensuite espéré que ces bonnes performances serviront à promouvoir davantage la coopération bilatérale.Park a fait part d’une forte attention auprès du numéro un kazakh de sorte que les entreprises sud-coréennes continuent de participer à de grands projets d’énergie, d’infrastructures et de chaînes d’approvisionnement, tels que la construction et la gestion de centrales nucléaires, ou l’exploitation de concessions minières dans les réserves de lithium.En réponse, son hôte a fait savoir que son gouvernement avait créé un groupe de travail spécial sous l’égide du vice-Premier ministre qui sera chargé d’apporter un soutien aux firmes du pays du Matin clair.Sur le volet politique, le haut diplomate sud-coréen a expliqué à son interlocuteur « l’initiative ambitieuse », la feuille de route que l’administration de Yoon Suk-yeol a élaborée pour dénucléariser la péninsule coréenne. Il n’a pas manqué de remercier le Kazakhstan pour avoir condamné la Corée du Nord suite à son dernier lancement de projectile.Avant de repartir pour Séoul, Park s’est rendu au théâtre de Goryeo, situé à Almaty, pour rencontrer la communauté des descendants coréens, y compris une arrière-petite-fille de Choi Jae-hyung, une des figures importantes qui ont lutté contre le Japon impérialiste pendant la Seconde guerre mondiale.