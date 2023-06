Les chefs des Finances sud-coréen et japonais vont se rencontrer pour la première fois en 7 ans

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Japon organiseront la huitième réunion bilatérale des ministres des Finances le 29 juin prochain à Tokyo, soit une première en sept ans. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère sud-coréen.Les deux parties sont convenues de tenir ce rendez-vous lorsque Kim Seong-wook, le vice-ministre adjoint des Finances chargé des Affaires internationales, a rencontré, hier, son homologue japonais, Masato Kanda, à Séoul.Lors de la prochaine entrevue, la Corée du Sud et le Japon devraient discuter de nombreux sujets d’actualité : les mesures donnant suite à la rencontre des ministres des Finances du G7, la coopération au sein de la réunion du G20 ou encore la collaboration dans les domaines financier, fiscal et douanier, entre autres.Séoul et Tokyo ont commencé à organiser la réunion bilatérale des ministres des Finances en 2006, mais ils ont dû l’interrompre août 2016. La raison : les deux voisins ont vu leurs relations se détériorer à cause de plusieurs dossiers liés à leur conflit historico-politique. On peut citer notamment la « fille de la paix », une statue érigée en Corée du Sud et à l’étranger, en l’honneur des victimes de l’esclavage sexuel de l’armée japonaise durant la Seconde guerre mondiale, et des mesures restrictives commerciales nippones en représailles.Le ministre des Finances sud-coréen, Choo Kyung-ho, et son homologue, Shunichi Suzuki, s’étaient mis d’accord pour relancer leurs entrevues, ce en marge de la 56e Assemblée générale annuelle de la Banque asiatique de développement (ADB) organisée, en mai, à Incheon, au pays du Matin clair.