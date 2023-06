Les exercices militaires en mer Jaune s’achèvent

Photo : YONHAP News

Les exercices militaires dans les îles du nord-ouest de la mer Jaune, qui avaient débuté le 30 mai dernier, se sont achevés aujourd’hui.Selon les autorités militaires, ces manœuvres qui se sont déroulées en plein milieu des tensions causées par le lancement du projectile nord-coréen, que Pyongyang prétend être une fusée spatiale, ont mobilisé l’armée de terre, de l’air, la marine et l’infanterie de la marine. Y ont été mobilisée une série de systèmes d’armes, dont des hélicoptères d’attaque Cobra AH-1S et Apache AH-64 E ainsi que des avions de chasse F-15K et KF-16.Dans cette zone entre les deux Corées et la Chine, les soldats se sont entraînés jour et nuit, comme lors de combats réels afin de se préparer à réprimer les terroristes, à évacuer les civils ou encore à transporter et soigner les blessés.Ces exercices près des îles frontalières de Baengnyeong et Yeonpyeong, qui se tenaient deux fois par an, n’avaient pas été organisés depuis 2017. D’une part par la volonté de réconciliation intercoréenne de la précédente administration, celle de Moon Jae-in. D’autre part en raison du COVID-19.