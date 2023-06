Satellite nord-coréen : le Conseil de sécurité de l’Onu se réunit

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies se réunira cet après-midi, heure de New York, pour débattre de « la question de la non-prolifération de la Corée du Nord », plus précisément de son récent lancement raté d’un satellite de reconnaissance militaire présumé.Ce sera un débat public et la Corée du Sud, pourtant non-membre de l’organe, y prendra elle aussi part en qualité de pays concerné.Mercredi, Pyongyang a tiré un lanceur spatial « Chollima-1 » avec à bord son premier satellite espion baptisé « Malligyong-1 ». Mais le projectile s’est abîmé en mer. Or, ce lancement utilisant la technologie du missile balistique intercontinental constitue une violation des résolutions du Conseil. De quoi conduire les Etats-Unis et six autres nations, à savoir l'Albanie, l'Equateur, la France, le Japon, Malte et la Grande-Bretagne, à demander la tenue de la réunion publique de l’organe.D’après un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Séoul a lui aussi lancé le même appel de concert avec Washington et Tokyo. Un appel qui est considéré comme une mise en garde contre le nouvel essai possible du royaume ermite.