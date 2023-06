Météo : le mercure s’affole dans le sud, fin de semaine radieuse

Photo : Getty Images Bank

La fin de semaine s’annonce plaisante et chaude au pays du Matin clair. Ce vendredi a pourtant difficilement démarré avec des nuages un peu partout et des averses sur le littoral sud et l’île de Jeju. Ensuite le soleil a fait sa réapparition amenant avec lui dans ses bagages des températures estivales. L’ensemble du territoire a tourné autour de 28°C avec des pointes à plus de 30°C dans le sud. En effet, la côte méridionale, moins chaude depuis quelques semaines par rapport au reste du pays, a vu le mercure grimper.Le premier week-end de juin devrait être ensoleillé et voir le thermomètre monter à des valeurs similaires à celles d’aujourd’hui. Une moyenne nationale de 28°C avec des pics à plus de 30°C notamment à Gangneung et à Daegu.Par ailleurs, la qualité de l’air de cette fin de semaine est correcte, permettant aux habitants du pays du Matin clair de profiter pleinement de ces deux belles journées.