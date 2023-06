Pyongyang dénonce une « ingérence » de la part de l’Onu et de l’Otan

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a fustigé les patrons de deux organisations internationales qui ont condamné le tir de projectile qu’elle avait effectué, mercredi, pour tenter de lancer son premier satellite de reconnaissance militaire. Pyongyang les a accusés d’enfreindre « son droit à l’autodéfense ».Pour rappel, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a publié le jour même du tir un communiqué pour affirmer que tout lancement utilisant la technologie des missiles balistiques enfreignait les résolutions du Conseil de sécurité. Même son de cloche chez Jens Stoltenberg, le chef de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan).L’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA a publié, aujourd’hui, deux tribunes contre ces deux hommes.D’abord, Jo Chol-su, le directeur général chargé des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères, a déclaré condamner fermement l’action du patron de l’Onu tout en la qualifiant de partiale, d’inégale, d’ingérence dans les affaires intérieures et de contraire au droit souverain dont tout membre de l’Onu doit jouir.Le haut officiel du pays communiste a reproché à Guterres d’appliquer « deux poids, deux mesures » en ce que ce dernier met en cause uniquement la Corée du Nord, et non pas les autres pays concernant le lancement de satellites. Il a souligné que Pyongyang poursuivrait son programme de développement ne serait-ce que pour montrer que l’Onu n’est pas l’apanage des Etats-Unis.Et toujours selon la KCNA, Jong Kyong-chol, un analyste aux affaires internationales, a accusé le patron de l’Otan d’ingérence et de provocation.Dans la foulée, Jong a appelé l’Alliance atlantique à cesser d’envenimer les tensions en déployant ses hommes et arsenaux dans l’Asie-Pacifique. Avant d’ajouter que si l’Otan n’y renonce pas, les « Etats autonomes » de la région, sous-entendu la Chine et la Russie, emploieront leur puissante force dissuasive pour contrecarrer tout risque de guerre.