Cybersécurité : Séoul et Washington adoptent une directive conjointe

Photo : YONHAP News

L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) et le Commandement des forces américaines stationnées en Corée du Sud (USFK) ont élaboré un guide commun sur la cybersécurité afin d’assurer une interconnexion stable entre les systèmes d’échange d’informations respectif des deux pays alliés.Pour cela, le général de brigade du JCS, Ryu Seung-ha, chargé du commandement de la télécommunication, et son homologue américain, le colonel de l’USFK, Erick O. Welcome, ont signé un mémorandum d’accord lors d’une cérémonie organisée aujourd’hui au siège du JCS à Séoul.Selon le ministère sud-coréen de la Défense, la nouvelle directive conjointe définit les contenus et procédures concrètes nécessaires pour mettre en connexion, tout en sécurité, le système de contrôle du commandement combiné (AKJCCS) opérationnel dans l’armée sud-coréenne avec la version déployée au pays du Matin clair par les Etats-Unis du système régional combiné d'échange d'informations d'entreprise (CENTRIXS-K).Par ailleurs, le texte en question stipule l’échange des informations sur la menace. En bref, Séoul et Washington sont convenus de s’informer mutuellement dès que leur dispositif en interconnexion aura identifié un danger pour la cybersécurité.C’est la première fois que Washington signe un tel mémorandum en s’appuyant sur son système CENTRIXS qu’il déploie actuellement au niveau international. Séoul, pour sa part, a considéré cet accord comme une grande avancée pour élargir l'alliance jusqu’au cyberespace.