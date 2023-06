Réserves en devises étrangères : baisse mensuelle de 5,7 milliards de dollars

Photo : YONHAP News

Les réserves sud-coréennes en devises étrangères ont reculé de 5,7 milliards de dollars sur un mois pour atteindre 420,9 milliards fin mai. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la Banque de Corée (BOK). Cette mauvaise performance met fin à deux mois consécutifs en hausse.Selon la banque centrale sud-coréenne, cette réduction est imputable à la dépréciation de la valeur en dollar des autres monnaies comme l’euro et le yen et à celle des dépôts libellés en devises étrangères des établissements financiers. Les mesures prises pour atténuer la volatilité du marché des changes y ont également joué leur rôle.L'indice du dollar américain (DXY), qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de six principales monnaies, s’est accru de 2,6 % en glissement mensuel.Plus précisément, les valeurs mobilières sont montées de 4,6 milliards de dollars pour s’élever à 378,9 milliards. Les dépôts en devises étaient de 17,8 milliards de dollars, enregistrant une régression de 10 milliards.Fin avril, la Corée du Sud possédait la neuvième plus grande réserve de change au monde. Les première et deuxième places étaient occupées respectivement par la Chine et le Japon.