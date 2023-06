VOA : des signes d’activités continuent sur le site de Sohae

Photo : YONHAP News

De nouveaux signes de préparation pour le deuxième tir du satellite de reconnaissance militaire de Pyongyang sont détectés sur le site de Sohae, dans la province nord-coréenne de Pyongan du Nord. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la Voix de l'Amérique (VOA).A en croire la radio basée à Washington, les images prises samedi dernier par la société américaine Planet Labs montrent le déplacement du bâtiment mobile dans lequel la rampe de lancement est équipée d’un projectile de manière verticale. Cette structure se trouvait juste à côté de la tour portique de montage sur un cliché capturé le 29 mai. Elle en est actuellement à environ 100 mètres. La VOA a déclaré toutefois qu’il restait à savoir si le bâtiment en question abrite une fusée spatiale ou pas et pour quels objectifs ce dernier a été déplacé.Pour rappel, le régime de Kim Jong-un avait lancé le « Malligyong-1 » le 31 mai, vers 6h27, depuis une nouvelle base de lancement côtière construite à près de trois kilomètres de celle du site de Sohae. Avant le tir, des infrastructures mobiles s’étaient placées vers les rampes de lancement sur les deux bases. Pyongyang avait reconnu le même jour l’échec de l’envoi et avait annoncé qu’il effectuerait un nouveau tir le plus tôt possible.