Photo : YONHAP News

4,5 millions, c’est le nombre cumulé de personnes qui sont allées voir « The Roundup : No Way Out » en salle. C’est un exploit en seulement cinq jours après sa sortie officielle en Corée du Sud. Du 2 au 4 juin, un peu moins de 2,82 millions de cinéphiles l’ont vu et ont placé cette œuvre signée Lee Sang-yong en tête du box-office.Ce film d’action raconte les aventures du policier Ma Seok-do qui lutte contre un trafic de drogue impliquant des yakuzas japonais. Le rôle principal est interprété par Ma Dong-seok ou Don Lee. Il s’agit d’un acteur américain d’origine coréenne qui connaît un grand succès dans toute l’Asie pour savoir bien jouer à la fois les rôles de flic et de gangster.