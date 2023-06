Coupe du monde de football U20 : la Corée du Sud rejoint le dernier carré

Photo : YONHAP News

Les jeunes guerriers de Taegeuk ont créé un nouvel exploit. Ils rejoignent, pour la deuxième édition consécutive, le dernier carré de la Coupe du monde de football U20. En effet, la Corée du Sud a éliminé dimanche, après prolongation, le Nigéria, 1 à 0, au stade Santiago del Estero en Argentine, où se déroule la compétition.Les hommes de Kim Eun-jung ont pourtant souffert toute la rencontre, mais n’ont pas flanché. Nettement dominés par les Super Eagles, plus de 20 tirs pour ces derniers, ils ont tout de même réussi à garder leur cage inviolée jusqu’au terme du temps réglementaire, avec notamment un grand gardien, auteur de plusieurs arrêts importants. Et, à la 95e minute, sur un des rares tirs cadrés, seulement deux, des joueurs du pays du Matin clair, Choi Seok-hyun a marqué l'unique but du match et a offert la qualification à son équipe.La sélection sud-coréenne retrouvera, le 9 juin, l’Italie en demi-finale, victorieuse de la Colombie.