Subventions de l’Etat : Yoon veut condamner la corruption des associations civiques

Photo : YONHAP News

Le président de la République a ordonné ce matin de sanctionner sévèrement la corruption liée aux subventions gouvernementales versées aux organisations civiques et à mener des mesures de récupération.Sa requête est intervenue suite à l’audit mené auprès d’environ 12 000 associations civiques bénéficiaires d’aides financières de l’exécutif ces trois dernières années. Le Bureau présidentiel de Yongsan a révélé 1 865 cas de corruption d’une valeur de 31,4 milliards de wons, l’équivalent de 22,4 millions d’euros.L’exécutif projette de demander à la Justice une enquête sur un total de 86 cas de détournement, de ristourne et d’inscription de fausses informations. Près de 300 autres cas, de délit d’initié notamment, feront l’objet d’un audit supplémentaire de la Cour des comptes.Il a aussi été décidé de réduire le montant des subventions destinées aux organisations non gouvernementales de 500 milliards de wons, soit 357 millions d’euros, pour l’année prochaine, et d’effectuer une restructuration continue en la matière avant la fin du mandat de Yoon Suk-yeol.Le numéro un sud-coréen avait abordé, lors du conseil des ministres tenu en décembre, la transparence financière des institutions syndicales et la corruption liée aux subventions de l’Etat accordées aux associations civiques. Il avait mis en question leur hausse soudaine ces dernières années et avait parlé d’une mauvaise gestion du fonds par l’exécutif.Le monde politique a également fait part de son opinion. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a lui aussi critiqué le gouvernement précédent pour avoir accordé un budget trop important aux associations civiques. Certains se sont opposés toutefois au mouvement de l’exécutif, en prétextant qu’il s’agit d’un contrôle excessif sur les activités des groupes non gouvernementaux. Face à ces critiques, le Bureau présidentiel de Yongsan a expliqué qu’il comptait examiner les projets menés non seulement par l'administration de Moon Jae-in mais aussi celles antérieures.