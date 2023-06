Tir nord-coréen : la réunion du Conseil de sécurité de l’Onu s’achève sans résultat

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies s’est réuni vendredi dernier à New York à la suite du tir de « Chollima-1 » le 31 mai par la Corée du Nord. Le rassemblement s’est pourtant terminé sans aboutir à un résultat significatif comme la publication d’un communiqué conjoint ou l’adoption d’une nouvelle sanction.L’engin en question avait à son bord le premier satellite espion de Pyongyang, baptisé « Malligyong-1 ». Le lancement s’est soldé par un échec, mais il a toutefois enfreint les résolutions onusiennes en ce que la technologie de missile balistique à longue portée a été utilisée.Les Etats-Unis, le Japon et les nations européennes qui ont convoqué cette réunion ont fustigé la provocation nord-coréenne, appelant à une réponse unifiée du Conseil. La Corée du Sud, non-membre de l’organe, y a pris part en qualité de pays concerné.L'ambassadeur américain adjoint à l’Onu, Robert Wood, a dénoncé que le royaume ermite exacerbait les tensions dans la région, évoquant le fait que le lancement a déclenché une alerte au sud du 38e parallèle et dans l’archipel. Quant au représentant permanant sud-coréen Hwang Joon-kook, il a déclaré que le conseil onusien ne devait pas rester les bras croisés en raison de l’échec du tir, et a expliqué que cet appareil pourrait se transformer en une arme nucléaire.En revanche, Pékin et Moscou ont prétendu que leur allié vise à se défendre des menaces de Séoul et Washington, via ses agissements. Le représentant permanent adjoint de la Chine a indiqué que les USA poursuivaient leurs activités militaires au sein et près de la péninsule coréenne. Des mouvements qui vont, selon Geng Shuang, à l’encontre du maintien de la paix de la région.