Concours Reine Elisabeth 2023 : victoire du sud-Coréen Kim Tae-han

Photo : YONHAP News

Le baryton sud-coréen Kim Tae-han a remporté samedi soir le Concours musical International Reine Elisabeth de Belgique, dédié cette année au chant. Il est devenu ainsi le premier chanteur masculin du pays du Matin clair mais aussi de toute l’Asie à gagner le premier prix depuis que cette section a été créée en 1988.Le concours est organisé selon un cycle de quatre ans entre quatre disciplines différentes : le piano, le violoncelle, le chant et le violon. L’année dernière, où l’édition était consacrée au violoncelle, la sud-Coréenne Choi Ha-young a décroché le graal.Le jeune talent, né en 2000, a dit avoir vécu dans la musique pour préparer cette compétition et être content d’avoir chanté sur scène de manière heureuse. Il a aussi affiché son ambition de devenir un chanteur d’opéra qui fait une tournée mondiale.Fondé en 1937, le Concours Reine Elisabeth est l’un des trois concours les plus prestigieux au monde pour les artistes de musique classique, avec le Concours international de piano Frédéric-Chopin et le Concours international Tchaïkovski.