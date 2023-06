Dialogue de Shangri-La : Séoul, Washington et Tokyo vont partager les informations sur les alertes aux missiles

Photo : YONHAP News

Les ministres de la Défense sud-coréen, américain et japonais se sont accordés samedi dernier à partager les informations sur les alertes au lancement de missiles en temps réel et ce d’ici la fin de l’année. Objectif : améliorer la capacité de détection des projectiles nord-coréens de chaque pays.Le chef de la défense sud-coréenne Lee Jong-sup a tenu un entretien trilatéral avec ses homologues américain et japonais, Lloyd Austin et Yasukazu Hamada, à Singapour, en marge de la 20e édition du Dialogue de Shangri-La.Séoul et Washington partagent déjà les informations liées aux alertes aux missiles de Pyongyang. Et les Etats-Unis disposent d’un système identique avec le Japon. L’Accord sur le commerce des services (TISA) signé par les trois nations permettra aux USA de transmettre les renseignements fournis par l’armée sud-coréenne au ministère de la Défense japonais. Cependant, aucun système de partage de données direct n’a encore été établi entre les deux voisins asiatiques.Les trois pays ont donc décidé d’ouvrir une discussion sur les technologies visant au partage d’informations entre eux et de se servir du TISA pour renforcer la coopération.Les ministres ont aussi condamné le dernier lancement du royaume ermite, en le définissant comme une violation grave de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu, notamment l’interdiction de procéder à un tir à l’aide des technologies liées aux missiles balistiques.