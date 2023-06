Pyongyang ne notifiera plus à l’avance ses tirs de satellite

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a violemment protesté contre le Conseil de sécurité des Nations unies qui s’est rassemblé vendredi dernier uniquement pour discuter de son tir de satellite de reconnaissance militaire.Kim Yo-jong, la puissante sœur cadette du leader nord-coréen Kim Jong-un, a vivement critiqué le Conseil qui, selon elle, remet en question le principe de la souveraineté du régime, en suivant simplement la volonté des Etats-Unis, ce qui va à l’encontre de l’esprit de la Charte de l’Onu.La jeune femme a ajouté que son pays poursuivrait le développement du satellite espion, et réagirait fermement jusqu’à ce que Washington et ses adeptes reconnaissent leurs erreurs.Ce n’est pas tout. Le royaume ermite a également pointé du doigt l'Organisation maritime internationale (OMI) qui a adopté sa première résolution dénonçant son dernier lancement. La KCNA, l’agence de presse officielle nord-coréenne, a fait savoir que Pyongyang considérerait que l’OMI n’a plus besoin d’être informée à l’avance du tir de ses satellites et que désormais elle devrait s’arranger seule et assumer les conséquences.Pendant ce temps-là, le repêchage du projectile nord-coréen tombé en mer Jaune, qui sépare les deux Corées et la Chine, continue. L’opération d’hier consistait à attacher des cordes au débris long de 15 mètres. Toutefois, elle a été ralentie par les forts courants marins et la visibilité limitée.Une fois récupéré, il sera transporté à la base navale de Pyeongtaek pour des recherches conjointes entre Séoul et Washington.