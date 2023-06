Le ministère des Patriotes et des Anciens Combattants commence ses activités aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Le ministère des Patriotes et des Anciens Combattants, anciennement au statut d’agence, est élevé au rang de ministère à partir d’aujourd’hui.La cérémonie de sa promotion s’est tenue ce matin au complexe administratif de la ville de Sejong. Park Min-shik a été nommé à la tête et est donc le premier chef de cet organisme. Il pourra participer au conseil des ministres pour examiner les projets du gouvernement et donner des ordres exécutifs avec son autorité.Pour rappel, en mars dernier, le président de la République Yoon Suk-yeol a signé la loi sur la réorganisation gouvernementale en la matière afin de mieux honorer et commémorer les personnes ayant contribué à la protection de la Corée du Sud.Par ailleurs, le cimetière national de Séoul, sous la tutelle du ministère de la Défense, dépendra désormais à celui des Patriotes et des Anciens Combattants. Une réunion, présidée par le Premier ministre Han Duck-soo, pour entériner cette initiative sera également organisée aujourd'hui.